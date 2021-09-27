Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Незваные гости в туалете

Незваные гости в туалете

Извержение вулкана в Испании

Извержение вулкана в Испании

Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

Пьяный водитель сбил пятерых подростков в Иркутской области

Михаил Алимов

Происшествия
Пьяный водитель сбил пятерых подростков в Иркутской области
Фото: moscow-live

В городе Усть-Кут Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых школьников. Они получили травмы разной степени тяжести. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

— Прибывшие на место инцидента сотрудники ГИБДД установили, что 60-летний водитель автомашины Toyota Succeed на одной из улиц Усть-Кута совершил наезд на пятерых несовершеннолетних, которые, по предварительной информации, двигались по проезжей части во встречном направлении. В результате происшествия школьники в возрасте от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести, — передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Ведомство отмечает, что водитель был в нетрезвом состоянии. По данному факту МВД и прокуратура проводят проверки.

До этого «Вечерняя Москва» писала о еще одном нетрезвом водителе. На юго-востоке столицы сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности автомобилиста, который в понедельник, 20 сентября, сел пьяный за руль и протаранил семь автомобилей, пытаясь припарковать свою машину во дворе.

Нарушителю придется заплатить штраф в размере тридцати тысяч рублей. Кроме того, ему грозит лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Инцидент произошел ранним утром в понедельник, 20 сентября, во дворе дома 13 на улице Гурьянова.

Выпившего водителя достали из машины очевидцы. Когда они открыли дверь машины, нарушитель выпал из авто и лег на землю.

Читайте также:
ДТПзадержан пьяный мужчинаИркутская область
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Все мнения
О проекте