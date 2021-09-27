Пьяный водитель сбил пятерых подростков в Иркутской области

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В городе Усть-Кут Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых школьников. Они получили травмы разной степени тяжести. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

— Прибывшие на место инцидента сотрудники ГИБДД установили, что 60-летний водитель автомашины Toyota Succeed на одной из улиц Усть-Кута совершил наезд на пятерых несовершеннолетних, которые, по предварительной информации, двигались по проезжей части во встречном направлении. В результате происшествия школьники в возрасте от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести, — передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Ведомство отмечает, что водитель был в нетрезвом состоянии. По данному факту МВД и прокуратура проводят проверки.

До этого «Вечерняя Москва» писала о еще одном нетрезвом водителе. На юго-востоке столицы сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности автомобилиста, который в понедельник, 20 сентября, сел пьяный за руль и протаранил семь автомобилей, пытаясь припарковать свою машину во дворе.

Нарушителю придется заплатить штраф в размере тридцати тысяч рублей. Кроме того, ему грозит лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Инцидент произошел ранним утром в понедельник, 20 сентября, во дворе дома 13 на улице Гурьянова.

Выпившего водителя достали из машины очевидцы. Когда они открыли дверь машины, нарушитель выпал из авто и лег на землю.