Шесть животных спасли из разрушенного в результате взрыва дома в Ногинске

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Операция по спасению животных из разрушенного взрывом дома в Ногинске продолжается. К понедельнику, 27 сентября, спасателям удалось вызволить шестерых питомцев. Об этом сообщили в администрации Богородского городского округа Московской области.

Отмечается, что многие жильцы дома самостоятельно выносили своих животных во время эвакуации. Для спасения остальных была организована спецоперация.

— Всего спасено уже шесть домашних животных. Это три кошки, котенок, собака и попугай в клетке, — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС предполагают, что в развалинах все еще могут прятаться две кошки.

Спасательная операция усложняется из-за высокого риска обрушения.

В администрации подытожили, что животные, как известно, редко бегут навстречу человеку, а, скорее, пугаются и прячутся. Поэтому для их поимки спасатели используют специальные отлавливающие устройства, передали в агентстве городских новостей «Москва».

Взрыв газа в Ногинске произошел утром 8 сентября в жилом доме на улице 28 Июня. В результате частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. Взрыв произошел в квартире на третьем этаже. В результате инцидента погибли семь человек, в том числе девочка-подросток. Еще 15 человек пострадали, среди них двое детей. Шесть человек госпитализировали. Также повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.