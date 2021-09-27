Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Шесть животных спасли из разрушенного в результате взрыва дома в Ногинске

Полина Долганова

Происшествия
Шесть животных спасли из разрушенного в результате взрыва дома в Ногинске
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Операция по спасению животных из разрушенного взрывом дома в Ногинске продолжается. К понедельнику, 27 сентября, спасателям удалось вызволить шестерых питомцев. Об этом сообщили в администрации Богородского городского округа Московской области.

Отмечается, что многие жильцы дома самостоятельно выносили своих животных во время эвакуации. Для спасения остальных была организована спецоперация.

— Всего спасено уже шесть домашних животных. Это три кошки, котенок, собака и попугай в клетке, — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС предполагают, что в развалинах все еще могут прятаться две кошки.

Спасательная операция усложняется из-за высокого риска обрушения.

В администрации подытожили, что животные, как известно, редко бегут навстречу человеку, а, скорее, пугаются и прячутся. Поэтому для их поимки спасатели используют специальные отлавливающие устройства, передали в агентстве городских новостей «Москва».

Взрыв газа в Ногинске произошел утром 8 сентября в жилом доме на улице 28 Июня. В результате частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. Взрыв произошел в квартире на третьем этаже. В результате инцидента погибли семь человек, в том числе девочка-подросток. Еще 15 человек пострадали, среди них двое детей. Шесть человек госпитализировали. Также повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

Читайте также:
НогинскСпасателиЖивотные
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Все мнения
О проекте