Организатора восхождения на Эльбрус задержали в Кабардино-Балкарии

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Организатора восхождения на гору Эльбрус, в результате которого погибли туристы, задержали в Кабардино-Балкарской Республике. Следствие будет подавать ходатайство о его аресте. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе регионального СУСК.

— Организатор восхождения задержан, в ближайшее время следствие планирует выйти с ходатайством в суд о его аресте, — цитирует сообщение РИА Новости.

До этого сообщалось, что четырех альпинистов, которые пострадали в экспедиции на Эльбрусе, выписали из больницы. Два других участника похода были переведены из реанимации в обычную палату.

23 сентября на горе Эльбрус на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Им на подмогу выдвинулись спасатели.

Четырнадцать альпинистов из группы удалось спасти, при этом жертвами трагедии стали пять человек. СК после этого возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Причиной гибели туристов могла стать стихия под названием «черная метель», предположил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в день трагедии погода на горе определялась прохождением холодного атмосферного фронта.