Движение транспорта восстановили на улице Маросейка после ДТП

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Маросейка, 7/8 Карта всех событий

Транспортное движение восстановили на улице Маросейка после аварии с участием пешехода. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Восстановлено движение транспорта на улице Маросейка, — сказано в сообщении.

ДТП случилось на улице Маросейке в районе дома 7/8. В результате аварии человека отбросило на стоявший на остановке автобус. В связи с ДТП временно изменены маршруты транспорта. Движение осуществлялось по одной из двух полос.

Ранее в ведомстве заявили, что легковой автомобиль и грузовик столкнулись на МКАД. Из-за инцидента на место происшествия немедленно прибыли экстренные городские службы. По этой причине транспортное движение в сторону пересечения с Северо-Восточной хордой (СВХ) было затруднено.

Также во вторник, 28 сентября, на Щелковском шоссе возле жилого дома № 25/15 в столице случилась авария с участием пяти автомобилей и машины скорой медицинской помощи. ДТП произошло около развязки с Монтажной улицей. На участке из-за происшествия затруднилось движение в сторону центра. Однако спустя некоторое время транспортное движение по шоссе полностью восстановили.