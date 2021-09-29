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Биологический факультет МГУ пригласил горожан на Фестиваль науки

Ольга Маркова

Развлечения
Биологический факультет МГУ пригласил горожан на Фестиваль науки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки, микрорайон Ленинские Горы, 1 Карта всех событий

Биологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова с 8 по 10 октября примет участие в Фестивале науки. Факультет подготовил для своих гостей познавательные лекции и экскурсии.

8 и 10 октября пройдет экскурсия по территории Ботанического сада МГУ «Удивительный мир растений». Ее участники познакомятся с флорой из различных географических регионов мира, способной произрастать в саду МГУ, увидят большое разнообразие плодов растений и узнают об их строении и способах распространения в природе, а также об осенних явлениях в жизни растений.

В субботу, 9 октября, факультет приглашает на лекцию «Вот яблоки так яблоки, на славу», где посетители не только услышат рассказ о сортах коллекции яблонь сада, но и продегустируют полезные плоды.

В этот же день пройдет лекция «Груша в коллекции Ботанического сада МГУ». Ее участники узнают о 40 сортах груши отечественной и иностранной селекции и смогут попробовать некоторые из них.

Еще одна лекция — «Взамен цветов везде плоды земные» — состоится 9 и 10 октября.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте фестиваля.

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