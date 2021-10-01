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«Должен много страдать»: таролог объяснила мистическую череду смертей вокруг Шаляпина

Анастасия Колоскова

Общество
«Должен много страдать»: таролог объяснила мистическую череду смертей вокруг Шаляпина
Фото: Youtube / Любовь Терлецкая

Таролог Марианна Абравитова рассказала, через какое время певец Прохор Шаляпин сможет оправиться после потери жены, и объяснила, почему вокруг звезды происходит череда смертей.

По ее словам, музыкант несет свою кармическую задачу.

— Он должен много страдать, переживать смерти близких людей, но сказать, что на нем проклятье, я не могу. Душа, приходя в этот мир, сама выбирает свой путь. Сама познает, какие задачи должна решить, — заявила Абравитова, предположив, что в своих прошлых жизнях исполнитель, возможно, чрезмерно веселился или относился к жизни несерьезно.

Таролог, однако, отметила, что сам Шаляпин в настоящее время «находится вне зоны смерти». Она объяснила, что, согласно пророчеству карт, его жизнь будет долгой, но при этом музыканту придется нести крест отведенных радостей и страданий.

Эксперт выразила уверенность, что певец будет переживать потерю супруги «очень глубоко».

— Можно сказать, что Прохор до и после этой смерти — это два разных человека. Отношение к себе, к миру, к людям у него изменится, — цитирует Марианну Абравитову Пятый канал.

Она уточнила, что музыканта покинет прежняя жизнерадостность. А печать, наложенная на его душу, сделает его отношение к жизни философским.

До этого друг Прохора Шаляпина Георгий Кирьянов рассказал, что певец тяжело переживает смерть супруги, которая скончалась от коронавируса в возрасте 42 лет, так и не придя в себя после медикаментозной комы.

В конце июля стало известно, что Прохор Шаляпин сыграл свадьбу с миллионершей Татьяной Клаудией Дэвис. Торжество в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса обошлось молодоженам в 15 миллионов рублей.

Позднее Дэвис попала в больницу с коронавирусом и поражением легких. Женщину ввели в искусственную кому и поместили под аппарат искусственной вентиляции легких.

30 сентября стало известно, что Татьяна Клаудия Дэвис скончалась.

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