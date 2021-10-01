«Педагог пугалась»: Однокурсница девятилетней Алисы Тепляковой поделилась ощущениями от учебы с ней

Алиса Теплякова, которая стала студенткой в 9 лет / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Девятилетняя студентка психологического факультета МГУ Алиса Теплякова не всегда ведет себя адекватно на занятиях, создавая сложности остальным обучающимся и преподавателям. Об этом рассказала однокурсница девочки, не пожелавшая назвать свое имя.

По словам первокурсницы, во время дистанционных занятий, которые посещают около 200 студентов, Алиса может нечаянно включить микрофон, и тогда все присутствующие слышат, как «орут» на заднем фоне ее шестеро братьев и сестер. Девушка добавила, что из-за того, что все большое семейство Алисы живет в однокомнатной квартире, девочка не имеет возможности уединиться.

Студента психфака добавила, что создается впечатление, будто Алиса«не совсем вообще понимает, что происходит», из-за чего мешает процессу обучения.

Так, девушка отметила, что Теплякова может начать отвечать, когда ее не спрашивают или перебивать педагога и вставлять свои комментарии в неподходящий момент. Это раздражает ее однокурсников, хоть они и понимают, что сама девочка не виновата в происходящем.

Студентка вспомнила, как на онлайн-занятии по математике Алиса беспрерывно рисовала на виртуальной доске преподавателя. Это было очевидным, так как на экране отображались ее имя и фамилия.

— Первая лекция, на которой она начала разговаривать — это был русский язык и культура речи. У нас была такая милая бабушка преподавательница, и Алиса периодически, когда задавали вопрос, но при этом не говорили кому-то отвечать, просто перебивала, включала микрофон, своим детским голосом пыталась что-то отвечать, бабушка-педагог пугалась, — приводит слова однокурсницы девочки издание Газета.ру.

Студентка добавила, что Теплякова часто перебивает других и говорит не по существу, строя предложения «просто как обычный ребенок».

До этого отец девочки Евгений Тепляков рассказал, что девятилетнюю студентку не планируют отчислять из вуза.

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и поступила в МГУ на факультет психологии на платной основе. По словам отца, также девочку интересуют экология и биоинформатика.