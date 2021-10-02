«Только помилование»: адвокат рассказал, что может освободить Саакашвили

Фото: www.facebook.com/SaakashviliMikheil/

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заявил, что освободить его сможет только помилование.

Саломе Зарубишвили, действующий президент Грузии, ранее заявляла, что не собирается помиловать задержанного Саакашвили.

— Сегодняшнее заявление президента о том, что она не собирается помиловать Саакашвили, надиктовано «Грузинской мечтой», все зависит от политической воли, — заявил адвокат Саакашвили Пека Басилая в эфире телеканала «Мтавари архи».

Итоги выборов в местные органы самоуправления, которые состоятся 2 октября, повлияют на окончательное решение президента.

— Помилование – это единственный способ освобождения Саакашвили, — утверждает адвокат экс-президента.

В пятницу, 1 октября, стало известно, что Михаил Саакашвили после своего задержания на родине объявил голодовку.

В этот же день сообщалось, что правоохранители задержали Саакашвили и заключили его под стражу. Позже местное телевидение сообщило, что Саакашвили находится в тбилисской тюрьме.



В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.