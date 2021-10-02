«Только помилование»: адвокат рассказал, что может освободить Саакашвили
Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заявил, что освободить его сможет только помилование.
Саломе Зарубишвили, действующий президент Грузии, ранее заявляла, что не собирается помиловать задержанного Саакашвили.
— Сегодняшнее заявление президента о том, что она не собирается помиловать Саакашвили, надиктовано «Грузинской мечтой», все зависит от политической воли, — заявил адвокат Саакашвили Пека Басилая в эфире телеканала «Мтавари архи».
Итоги выборов в местные органы самоуправления, которые состоятся 2 октября, повлияют на окончательное решение президента.
— Помилование – это единственный способ освобождения Саакашвили, — утверждает адвокат экс-президента.
В пятницу, 1 октября, стало известно, что Михаил Саакашвили после своего задержания на родине объявил голодовку.
В этот же день сообщалось, что правоохранители задержали Саакашвили и заключили его под стражу. Позже местное телевидение сообщило, что Саакашвили находится в тбилисской тюрьме.
В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.