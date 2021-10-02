В Госдепе заявили, что следят за ситуацией с задержанием Саакашвили в Грузии

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Власти США осведомлены о задержании в Грузии бывшего президента республики Михаила Саакашвили и внимательно следят за развитием ситуации. Об этом в пятницу, 1 октября, заявил представитель госдепартамента.

— Мы осведомлены о сообщениях о его задержании и внимательно следим за развитием событий, — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать задержание Саакашвили, передает РИА Новости.

Дипломат добавил, что США призывают власти Грузии обеспечить экс-главе республики «справедливое обращение в соответствии с грузинскими законами и обязательствами страны в сфере международного гуманитарного права».

Отвечая на вопрос о том, намерен ли Госдеп вызвать посла Грузии на фоне решения о задержании Саакашвили, дипломат сказал, что не комментирует частные встречи.

1 октября сообщалось, что правоохранители задержали Саакашвили и заключили его под стражу. Позже местное телевидение сообщило, что Саакашвили находится в тбилисской тюрьме. Он является фигурантом двух уголовных дел — об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. По ним его уже заочно осудили и приговорили к трем и шести годам лишения свободы соответственно. Также Саакашвили фигурирует в уголовных делах по растрате госбюджета Грузии, разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и погроме в телекомпании «Имеди». По ним еще не прошли заседания суда и не вынесены приговоры.

Кроме того, его обвиняют в незаконном пересечении госграницы Грузии, а действующий грузинский президент Саломе Зурабишвили на брифинге заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

6 сентября Саакашвили заявил о планах приехать в Грузию на муниципальные выборы. Он также призвал всех граждан страны, которые живут в других местах, вернуться на родину для голосования.