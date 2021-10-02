Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Госдепе заявили, что следят за ситуацией с задержанием Саакашвили в Грузии

Юлия Курганова

В мире
В Госдепе заявили, что следят за ситуацией с задержанием Саакашвили в Грузии
Фото: youtube.com

Власти США осведомлены о задержании в Грузии бывшего президента республики Михаила Саакашвили и внимательно следят за развитием ситуации. Об этом в пятницу, 1 октября, заявил представитель госдепартамента.

— Мы осведомлены о сообщениях о его задержании и внимательно следим за развитием событий, — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать задержание Саакашвили, передает РИА Новости.

Дипломат добавил, что США призывают власти Грузии обеспечить экс-главе республики «справедливое обращение в соответствии с грузинскими законами и обязательствами страны в сфере международного гуманитарного права».

Отвечая на вопрос о том, намерен ли Госдеп вызвать посла Грузии на фоне решения о задержании Саакашвили, дипломат сказал, что не комментирует частные встречи.

1 октября сообщалось, что правоохранители задержали Саакашвили и заключили его под стражу. Позже местное телевидение сообщило, что Саакашвили находится в тбилисской тюрьме. Он является фигурантом двух уголовных дел — об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. По ним его уже заочно осудили и приговорили к трем и шести годам лишения свободы соответственно. Также Саакашвили фигурирует в уголовных делах по растрате госбюджета Грузии, разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и погроме в телекомпании «Имеди». По ним еще не прошли заседания суда и не вынесены приговоры.

Кроме того, его обвиняют в незаконном пересечении госграницы Грузии, а действующий грузинский президент Саломе Зурабишвили на брифинге заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

6 сентября Саакашвили заявил о планах приехать в Грузию на муниципальные выборы. Он также призвал всех граждан страны, которые живут в других местах, вернуться на родину для голосования.

Читайте также:
ЗадержанияГрузияСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте