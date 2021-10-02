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Михаил Саакашвили назвал приговоры против него сфабрикованными

Илья Ашуров

В мире
Михаил Саакашвили назвал приговоры против него сфабрикованными
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину для совершения госпереворота. Подобную точку зрения высказал глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

— Он прибыл в Грузию для того, чтобы совершить государственный переворот и спровоцировать беспорядки в стране. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление, — сказал Кобахидзе.

По его словам, Саакашвили не оставляет Грузию в покое уже в течение 18 лет, девять из которых он был у власти и еще девять — в оппозиции. При этом задержание экс-президента и его последующее тюремное заключение будут проведены в соответствии с законодательством страны.

Также Кобахидзе отметил, что обеспокоенные положением Саакашвили украинские власти получат всю необходимую информацию о его задержании, передает ТАСС.

Сам же Саакашвили в письме, которое он написал, находясь в заключении в Рустави, назвал приговоры против него сфабрикованными.

— Моя свобода и, что еще более важно, свобода Грузии полностью зависят от вашей активности... От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и до конца верьте, что наша победа в наших руках, — говорится в обращении Саакашвили.

Обращение экс-призедента Грузии распространил его адвокат Ника Гварамия, передает РИА Новости.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Михаила Саакашвили 1 октября. Позже местное телевидение сообщило, что Саакашвили находится в тбилисской тюрьме. После своего задержания он объявил голодовку.

Михаил Саакашвили является фигурантом двух уголовных дел: об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. По ним его уже заочно осудили и приговорили к трем и шести годам лишения свободы соответственно. Также Саакашвили фигурирует в уголовных делах о растрате госбюджета Грузии, разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и погроме в телекомпании «Имеди». По ним еще не прошли заседания суда и не вынесены приговоры. Кроме того, его обвиняют в незаконном пересечении госграницы Грузии.

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