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Бетономешалка с цементом упала в котлован в центре Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Бетономешалка с цементом упала в котлован в центре Москвы
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Россия, Москва, Звенигородское шоссе, 3Ас1 Карта всех событий

В центре столицы бетономешалка с цементом упала в котлован. Об этом в субботу, 2 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», инцидент произошел на Звенигородском шоссе возле дома № 3А.

О пострадавших не сообщается.

дтп.MP4 / Видео: Telegram-канал Новости Москвы

Каток съехал на проезжую часть, отцепившись от грузовика, на Щелковском шоссе. Движение на съезде с Щелковского шоссе в сторону области было полностью перекрыто.

Ночью 2 октября иномарка врезалась в здание Пушкинской школы в Москве. Информация о пострадавших уточняется.

Более 300 человек пострадали в «пьяных» ДТП в Москве с начала года. За восемь месяцев этого года по вине нетрезвых водителей погиб 31 человек, 332 получили ранения. Сотрудники ГИБДД просят водителей ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не подвергать свою жизнь и жизнь окружающих опасности.

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