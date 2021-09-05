Каток съехал на проезжую часть, отцепившись от грузовика, на Щелковском шоссе

Фото: Госавтоинспекция Москвы

Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 100к1 Карта всех событий

При съезде с Щелковского шоссе на внешнюю сторону МКАД на проезжую часть съехал каток, отцепившись от грузовой машины. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

В настоящее время на месте работают оперативные городские службы.

Движение на съезде с Щелковского шоссе в сторону области полностью перекрыто. Водителей просят планировать маршруты в объезд места ДТП.

3 сентября грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте около Третьего транспортного кольца в Москве. Инцидент произошел с бетономешалкой. Позже стало известно, что водитель грузовика в тяжелом состоянии.