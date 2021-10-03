Число жертв в результате взрыва в мечети Кабула увеличилось до 12
Число погибших от взрыва в мечети Идгах в столице Афганистана увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил в воскресенье, 3 октября, источник в движении «Талибан»*.
Отмечается, что число пострадавших в данный момент составляет 32 человека.
Представитель местного МВД Кари Саида Хости также заявил, что из-за происшествия задержали троих человек, передает РИА Новости.
Ранее телеканал Kabul News сообщил, что неподалеку от мечети Идгах в столице Афганистана произошел мощный взрыв.
Во время происшествия внутри здания проходила церемония прощания с матерью представителя движения «Талибан»* Забихуллы Муджахида.
Ситуация в Афганистане
Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.
16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.
31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.
*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.