Число жертв в результате взрыва в мечети Кабула увеличилось до 12

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Число погибших от взрыва в мечети Идгах в столице Афганистана увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил в воскресенье, 3 октября, источник в движении «Талибан»*.

Отмечается, что число пострадавших в данный момент составляет 32 человека.

Представитель местного МВД Кари Саида Хости также заявил, что из-за происшествия задержали троих человек, передает РИА Новости.

Ранее телеканал Kabul News сообщил, что неподалеку от мечети Идгах в столице Афганистана произошел мощный взрыв.

Во время происшествия внутри здания проходила церемония прощания с матерью представителя движения «Талибан»* Забихуллы Муджахида.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.