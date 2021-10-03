Политолог заявил о возможном импичменте Зеленскому из-за «Досье Пандоры»

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Публикация данных из «Досье Пандоры», которые касаются президента Украины Владимира Зеленского, может быть использована его оппонентами как «таран» для его дальнейшего ухода или значительного ослабления, также вполне возможно, что будет поднят вопрос импичмента. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности со ссылкой на «Досье Пандоры» сообщил, что украинский лидер якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за границей, не декларируя это.

— Вопрос импичмента может быть поднят, но это не так просто. Все-таки он пока контролирует парламентское большинство, хотя им очень многие недовольны, и в парламентском большинстве тоже. Было бы странно, если его оппоненты не ухватились бы за этот повод. Вероятно, эти данные станут способом на него давить, добиваясь от него нужных решений. Это способ поссорить его лично с американским руководством и Западом вообще, потому что для них тема борьбы с коррупцией очень важна, а тут выясняются такие неприятные детали, — сказал политолог, передает РИА Новости.

В воскресенье, 3 октября, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал выдержки из почти 12 миллионов документов со сведениями об офшорных операциях с возможным участием мировых политиков. Уточняется, что документы содержат информацию из 45 государств о более чем 130 миллиардерах. Примечательно, что среди них якобы есть 35 лидеров разных государств.

Мария Захарова прокомментировала публикацию «Досье Пандоры» в США. По ее словам, борьба с коррупцией — основная задача национальной безопасности США. Она отметила, что недавно идею бороться с коррупцией назвал приоритетной президент Америки Джо Байден.