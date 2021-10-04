Первые 56 человек получили бесплатные гектары в Арктике

Фото: Минобороны РФ

Жители Арктики подали свыше 3,3 тысячи заявлений, чтобы получить бесплатный гектар земли в арктической зоне. Свои участки уже получили 56 человек. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Летом президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители Арктики с 1 августа могут бесплатно получить землю для личного пользования в Арктической зоне.

Отмечается, что наибольшее количество заявок наблюдается в Мурманской области. Там было принято 1866 заявлений. Всего количество обращений оценивается в 3361.

Бесплатный гектар можно получить в Мурманской области, в Ненецком и Ямало-Ненецком округах. Также можно рассчитывать на землю в Архангельской области, в Карелии и в Республике Коми, пишет РИА Новости.

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