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Стали известны подробности о голодовке Саакашвили в тюрьме

Полина Долганова

В мире
Стали известны подробности о голодовке Саакашвили в тюрьме
Фото: World Bank Photo Collection / CC BY-NC-ND 2.0

Заключенный под стражу бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает голодовку. Его состояние здоровья оценивается как хорошее. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщил его адвокат Бека Басилая.

— Миша продолжает голодовку принципиально и тем самым выражает протест, он намерен бороться до конца. Чувствует себя хорошо, — цитирует юриста РИА Новости.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Михаила Саакашвили 1 октября. Позже местное телевидение сообщило, что Саакашвили находится в тбилисской тюрьме. После своего задержания он объявил голодовку.

Михаил Саакашвили является фигурантом двух уголовных дел: об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. По ним его уже заочно осудили и приговорили к трем и шести годам лишения свободы соответственно. Также Саакашвили фигурирует в уголовных делах о растрате госбюджета Грузии, разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и погроме в телекомпании «Имеди». По ним еще не прошли заседания суда и не вынесены приговоры. Кроме того, его обвиняют в незаконном пересечении госграницы Грузии.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 1 октября заявил, что вернулся в страну спустя восемь лет отсутствия.

6 сентября Саакашвили заявил о планах приехать в Грузию на муниципальные выборы. Он также призвал всех граждан страны, которые живут в других местах, вернуться на родину для голосования.

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