Экс-глава Украины Петр Порошенко прокомментировал публикацию «Досье Пандоры»

Фото: twitter.com/poroshenko

Публикация документов об офшорах с возможным участием мировых политиков стала мощным ударом по Украине. Такое мнение в понедельник, 4 октября, высказал бывший президент Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что необходимо проверить причастность действующего лидера государства Владимира Зеленского к офшорным счетам.

Также политический деятель заявил, что пребывает в шоковом состоянии от нежелания правящей партии «Слуга народа» на уровне парламента обсудить расследование, которое доказывает преступления нынешнего президента Украины минимум на 40 миллионов долларов.

При этом Петр Порошенко добавил, что публикация таких документов — удар по стране, и порекомендовал местным политикам обратить внимание на олигарха Игоря Коломойского.

— Из-за действий президента Зеленского Украина фигурирует в мире как государство, лидер которого причастен к глобальной коррупции, к отмыванию украденных в Украине денег совместно со своим бизнес-партнером Коломойским, — передает Интерфакс слова экс-президента Украины.

В воскресенье, 3 октября, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал выдержки из почти 12 миллионов документов со сведениями об офшорных операциях с возможным участием мировых политиков. Документы содержат информацию из 45 государств о более чем 130 миллиардерах. Примечательно, что среди них якобы есть 35 лидеров разных государств.

После ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев рассказал, что публикация данных из «Досье Пандоры», которые касаются президента Украины Владимира Зеленского, может быть использована его оппонентами как «таран» для его дальнейшего ухода или значительного ослабления, также вполне возможно, что будет поднят вопрос импичмента.