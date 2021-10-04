Неделя осведомленности о дислексии начнется в Пушкинском музее с 4 октября

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В ГМИИ имени Пушкина пройдет III Международная неделя осведомленности о дислексии. Ее организует музей вместе с Ассоциацией родителей детей с дислексией с 4 по 10 октября. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе музея.

— Развитие доступности для разных посетителей — важная задача современного музея. Для Пушкинского в текущем году одним из шагов в этом направлении станет проведение с 4 по 10 октября Международной недели осведомленности о дислексии. В течение нескольких дней на фасаде главного здания ГМИИ имени Пушкина можно увидеть баннеры с нарушенной последовательностью букв, передающие трудности восприятия текста человеком с дислексией, — говорится в сообщении пресс-службы.

На сайте музея при выборе мероприятия буквы также показываются в нарушенном порядке, при этом видоизменяясь в процессе чтения. Это позволит ощутить те трудности, которые испытывают страдающие от этой болезни.

До этого сообщалось, что День паука отметят в столичном Биологическом музее. Он пройдет 10 октября. В программе мероприятия: живая экспозиция пауков и других террариумных животных, теневой спектакль «Муха-Цокотуха», биологическая подвижная игра «Накорми паука», лекция «Ужасные и прекрасные пауки», демонстрация фондовых коллекций и творческие мастерские.

Взрослые и дети узнают о том, какими бывают пауки, чем они питаются, как размножаются; сколько у пауков ног, глаз, а также откуда они берут паутину; чем пауки отличаются от насекомых; сколько существует пауков, когда они появились и где обитают; какие пауки ядовитые, а каких можно спокойно брать в руки.