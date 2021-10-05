Трех убитых под Оренбургом студенток похоронили в Башкирии

Фото: unsplash

Трех студенток медколледжа, которые были убиты в оренбургском Гае, похоронили на родине в Башкирии. Об этом во вторник, 5 октября, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Накануне стало известно, что три жертвы оказались уроженками Баймакского и Кугарчинского районов региона.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил властям муниципалитетов оказать помощь близким убитых девушек.

— Тела девушек были доставлены в регион. Всех похоронили в их родных деревнях, — цитирует сообщение РИА Новости.

В четверг, 30 сентября, после возгорания в одном из домов в городе Гае под Оренбургом были обнаружены тела трех девушек с признаками насильственной смерти. Ими оказались студентки медицинского колледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Подруги втроем снимали квартиру.

В воскресенье, 3 октября, полиция Оренбургской области установила подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гае. После этого региональное следственное управление Следственного комитета РФ рассказало, что молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность 29-летнего Александра Лазарева к убийству трех девушек в Гае в Оренбургской области.

В результате подозреваемого в убийстве трех студенток задержали. Позже обвиняемый признал свою вину в убийстве.