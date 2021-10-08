Фонтан в столичном парке «Царицыно» подготовят к зимнему сезону
Светодинамический фонтан в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве законсервируют до весны. Об этом сообщили в пятницу, 8 октября, в комплексе городского хозяйства столицы.
В ведомстве отметили, что данную конструкцию единственную в городе закрывают надувным куполом перед зимним периодом. Такое решение позволяет защитить фонтан от холодов и осадков.
— Купол состоит из восьми секторов, вес каждого — 400 килограммов. Для его установки задействуем около 20 специалистов. Поддерживать форму купола будет постоянно работающий вентилятор. Для него оборудуем специальное помещение, — пояснили в комплексе.
Уточняется, что светодинамический фонтан в «Царицыне» состоит из четырех тысяч единиц светового оборудования и более 800 струй.
В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» заключили, что сезон фонтанов в столице завершился 1 октября.
В среду, 6 октября, в ведомстве рассказали, что специалисты подготовят к зимнему сезону плавающие фонтаны на Водоотводном канале города. Для демонтажа ремонтники задействуют специализированный самоходный понтон с краном. Такие работы планируется завершить до конца октября.