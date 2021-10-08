Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фонтан в столичном парке «Царицыно» подготовят к зимнему сезону

Виктория Сикерина

Город
Фонтан в столичном парке «Царицыно» подготовят к зимнему сезону
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Светодинамический фонтан в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве законсервируют до весны. Об этом сообщили в пятницу, 8 октября, в комплексе городского хозяйства столицы.

В ведомстве отметили, что данную конструкцию единственную в городе закрывают надувным куполом перед зимним периодом. Такое решение позволяет защитить фонтан от холодов и осадков.

— Купол состоит из восьми секторов, вес каждого — 400 килограммов. Для его установки задействуем около 20 специалистов. Поддерживать форму купола будет постоянно работающий вентилятор. Для него оборудуем специальное помещение, — пояснили в комплексе.

Уточняется, что светодинамический фонтан в «Царицыне» состоит из четырех тысяч единиц светового оборудования и более 800 струй.

В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» заключили, что сезон фонтанов в столице завершился 1 октября.

В среду, 6 октября, в ведомстве рассказали, что специалисты подготовят к зимнему сезону плавающие фонтаны на Водоотводном канале города. Для демонтажа ремонтники задействуют специализированный самоходный понтон с краном. Такие работы планируется завершить до конца октября.

Читайте также:
ФонтаныПаркиподготовка к зиме
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова

Бунтарский дух русского гения

Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Хотим путевку на мундиаль

Все мнения
О проекте