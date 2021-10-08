Аналитик рассказал, что будет с ценами на газ на российских заправках

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Цены на газовое автомобильное топливо в России регулируются государством по уровню инфляции, их нельзя рассматривать в контексте резкого подорожания газа в Европе. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, в России есть два вида газомоторного топлива. Первый и наиболее распространенный: пропан-бутановая смесь. Ею заправляются «газели» и маршрутки.

— Это производная от нефтяной отрасли, продукт нефтепереработки. И его стоимость зависит от того, что происходит в нефтяной отрасли. Государство установило механизм, при котором при подорожании нефти существенного подорожания на внутреннем рынке данных товаров не должно быть. Может быть рост, но на уровне инфляции, — сказал Юшков.

Второй вид газомоторного топлива — метан. Его популярность на рынке меньше. Этот газ продается и бизнесу, и населению только по тарифам, которые устанавливает Федеральная антимонопольная служба. Индексация тарифов происходит 1 января и 1 июля.

— Расчет идет на то, чтобы поднять тарифы на уровень инфляции годовой. Поэтому тут также не будет подорожания, — заключил эксперт.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал причины резкого роста цен на газ в странах Европы. По его словам, европейцы попытались заменить дорогой газ углем, но цены на него тоже выросли. Также цены на топливо растут из-за затягивания запуска «Северного потока — 2», пояснил аналитик. По словам эксперта, в Северной Европе сейчас начинается кризис в электроэнергетике.