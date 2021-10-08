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«Речь идет о подонках»: Песков прокомментировал избиение в московском метро

Полина Долганова

Общество
«Речь идет о подонках»: Песков прокомментировал избиение в московском метро
Фото: Администрация президента РФ

Происшествие в столичном метрополитене, в котором граждане Дагестана жестоко избили россиянина, не имеет отношения к межнациональным конфликтам, потому что речь идет о «подонках». То, где они родились, не имеет значения. Такое мнение в пятницу, 8 октября, выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы бы не говорили о межнациональной напряженности. Речь идет о подонках, о хулиганах. Неважно, какой они национальности. Весьма отрадно, что они были быстро задержаны, что сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия в их отношении, следствие и так далее, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков подытожил, что хулиганы бывают уроженцами самых разных стран.

Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Измайловская» до станции «Первомайская». Трое мужчин беспричинно приставали к другим пассажирам, высказывая в их адрес угрозы и оскорбления. Один из пассажиров сделал им замечание. Мужчины восприняли его слова агрессивно.

Они напали на пассажира, избив его ногами и применив против него бойцовские приемы. Позже пострадавший с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение.

Вскоре всех троих задержали. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Побои». 6 октября суд отправил в СИЗО до 5 декабря всех троих фигурантов уголовного дела.

7 октября глава СК Бастрыкин потребовал ужесточить статью УК по делу об избиении мужчины в метро. Он поручил следователям возбудить уголовное дело о покушении на убийство и о применении насилия в отношении представителя власти.

В этот же день министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов заявил, что в республике осуждают действия земляков, которые позорят их семьи и народ.

Председатель комитета также поручил подготовить документы для награждения пострадавшего Романа Ковалева ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

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