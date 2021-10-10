Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Европе придумали способ обойти законодательные ограничения для «СП-2»

Илья Ашуров

Политика
В Европе придумали способ обойти законодательные ограничения для «СП-2»
Фото: gazprom.ru

Одним из способов обхода законодательного ограничения для «Северного потока – 2» является переход трубопровода в собственность европейских компаний. Такое мнение выразил аналитик Даниэль Чижевский.

Среди этих компаний он назвал OMV, Uniper, Engie, Wintershall и Royal Dutch Shell. По его словам, их финансирование даст «Северному потоку — 2» «поле для маневра», которое позволит ему соответствовать газовой директиве Евросоюза. Но такой вариант развития события, скорее, является «крайним».

— Газпром еще рассчитывает, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в Карлсруе согласится вывести «Северный поток — 2» из-под юрисдикции евросоюзного законодательства, — заключил аналитик.

Также Чижевский подчеркнул, что противникам нового газопровода уже не удастся помешать его функционированию, передает РИА Новости.

В среду, 6 октября, стало известно, что оператору российского газопровода «Северный поток — 2» грозит «немедленное» разбирательство, если компания Nord Stream 2 AG не предоставит соответствие газопровода требованиям европейского законодательства. При этом все технические условия для запуска «Северного потока — 2» выполнены, то есть в скором времени может быть введена в эксплуатацию первая нитка газопровода.

Читайте также:
ЕвропаРоссияСеверный поток — 2
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова

Бунтарский дух русского гения

Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Хотим путевку на мундиаль

Все мнения
О проекте