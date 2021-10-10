В Европе придумали способ обойти законодательные ограничения для «СП-2»

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Одним из способов обхода законодательного ограничения для «Северного потока – 2» является переход трубопровода в собственность европейских компаний. Такое мнение выразил аналитик Даниэль Чижевский.

Среди этих компаний он назвал OMV, Uniper, Engie, Wintershall и Royal Dutch Shell. По его словам, их финансирование даст «Северному потоку — 2» «поле для маневра», которое позволит ему соответствовать газовой директиве Евросоюза. Но такой вариант развития события, скорее, является «крайним».

— Газпром еще рассчитывает, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в Карлсруе согласится вывести «Северный поток — 2» из-под юрисдикции евросоюзного законодательства, — заключил аналитик.

Также Чижевский подчеркнул, что противникам нового газопровода уже не удастся помешать его функционированию, передает РИА Новости.

В среду, 6 октября, стало известно, что оператору российского газопровода «Северный поток — 2» грозит «немедленное» разбирательство, если компания Nord Stream 2 AG не предоставит соответствие газопровода требованиям европейского законодательства. При этом все технические условия для запуска «Северного потока — 2» выполнены, то есть в скором времени может быть введена в эксплуатацию первая нитка газопровода.