Ведущий «Дома-2» обвинил покинувшую место ДТП Собчак в цинизме

Фото: instagram/xenia_sobchak

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов не остался в стороне от обсуждения резонансной аварии в Сочи, участницей которой стала телеведущая Ксения Собчак, и дал оценку ее поведению после ДТП.

Он выразил мнение, что Собчак продемонстрировала хладнокровие и равнодушие к людям.

— Я знал, что Собчак цинична (только такие люди могут брать интервью у маньяков), но чтоб настолько, чтобы дальше продолжить свой путь в аэропорт после аварии, где погибли люди?! — возмутился телеведущий.

По мнению Черкасова, Ксения Собчак преувеличивает, говоря о том, что сама пострадала в ДТП. По его словам, на видео из аэропорта Собчак выглядит довольно бодрой.

— Моя правда проста и понятна. Пока умирающим помогали водители проезжавших мимо автомобилей, Собчак спешила на свой рейс, даже не удосужившись подойти к разбитому авто, в котором находились тяжелораненые пассажиры и водитель. И всем, кто пишет эту шаблонную фразу: «Решили хайпануть и разорвать Собчак», я говорю: «Где ваша человечность?! Ваша поддержка Собчак — это оскорбление памяти погибших в этой аварии!». Лучше бы молчали», — цитирует Черкасова Teleprogramma.pro.

Сама Ксения Собчак объяснила, почему она покинула место смертельного ДТП. По ее словам, она сама пострадала в аварии и дошла до машины, на которой покинула место ДТП, «с подбитой головой». При этом Собчак утверждает, что перед тем как она уехала, ей сообщили, что «к людям едут врачи».

До этого Собчак возмутилась «фейками» в СМИ, заявив, что журналисты назначили ее на роль нового Ефремова.

Вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний по инерции задел автобус с десятью пассажирами. Телеведущая сразу после случившегося покинула место ДТП на другой машине.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Двое из них погибли: один — на месте трагедии, другой — по дороге в больницу. Третий человек находится в тяжелом состоянии. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди, и намерена связаться с их родными.

Водитель автомобиля Mercedes признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.