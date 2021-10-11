Прощание с погибшим в Большом театре артистом Кулешом пройдет 13 октября

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Прощание с артистом Большого театра Евгением Кулешом, который погиб в субботу, 9 октября, во время спектакля «Садко», состоится в среду, 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Уточняется, что церемония прощания пройдет в атриуме — вспомогательном корпусе театра. Начало мероприятия назначили на 13:00 по московскому времени.

Похороны артиста состоятся в Клинском районе Подмосковья на Решетниковском кладбище, передает РИА Новости.

В субботу, 9 октября, сообщалось, что на сцене Большого театра во время премьеры оперы «Садко» театральная декорация насмерть придавила одного из актеров. Погибший Евгений Кулеш пошел не в ту сторону во время спуска декорации, что и стало предполагаемой причиной трагедии.

Из-за происшествия премьеру оперы отменили. Позже в театре подтвердили смерть артиста. По данному факту СК проводит проверку.

Московская прокуратура также инициировала проверку по факту случившегося.

После Большой театр принял решение отменить запланированный на 10 октября показ оперы «Садко» из-за произошедшей днем ранее трагедии.