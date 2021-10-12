Десятилетний школьник ударил ножом приятеля в Тульской области

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В Тульской области десятилетний мальчик ранил ножом 12-летнего приятеля. Инцидент случился в Киреевском районе, пострадавшего доставили в Тульскую областную клиническую больницу. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По факту нападения проводится процессуальная проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, передает РЕН ТВ.

11 октября сообщалось, что в школе № 51 в Махачкале ученик ударил ножом другого школьника. Пострадавший был доставлен в больницу, где он позже скончался. После этого директора школы и его заместителя уволили с должностей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Позднее стало известно, что экс-директор школы перенес сердечный приступ после гибели ученика. Директора школы № 51 Махачкалы госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.