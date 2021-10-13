Народный календарь. Чего нельзя делать в день Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября

Фото: Анна Быкова

14 октября Православная церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы — великий праздник, один из самых чтимых в народе.

Он установлен в честь события, которое произошло в Константинополе в 910 году. В это время к городу подступили вражеские войска и жителям только и оставалось, что молиться Богу и уповать на его помощь.

Во время богослужения блаженный Андрей и его ученик Епифаний стали свидетелями явления Божией Матери, которая простерла свой покров (головное покрывало — мафорий, или омофор) над молящимися людьми в знак своего заступничества от страданий и невзгод. Этим покрывалом Пречистая Дева оберегает верующих, шлет им радость и любовь, подкрепляя их силу и дух, помогая в трудных ситуациях, а также исцеляя от болезней.

Для наших предков память о том, как Богоматерь простерла свой покров над людьми, молящимися в храме, имела глубокий смысл, потому что считается, что над Русью тоже простерт покров Богородицы. В этот день запрещается заниматься физическим трудом, любая работа в поле, на огороде и в доме прекращалась. Также запрещается строить, копать, шить, стирать и заниматься другими работами по хозяйству. Запрещается нецензурно выражаться, оскорблять кого-либо, обижаться и конфликтовать.

Также нельзя употреблять спиртные напитки, одалживать и брать деньги в долг.

Приметы погоды

Какой Покров — такая и зима будет.

Если снег выпал на Покров, то и на Рождество он будет идти.

Если день ясный и теплый, то осень будет долгой, а снега не будет до Михайлова дня (21 ноября).

Праздники

Всемирный день стандартов

Ежегодно 14 октября по всему миру отмечается День стандартов (или Всемирный день стандартизации) — международная дата, призванная обратить внимание людей на важность действий, связанных с созданием единых стандартов, и отметить вклад десятков тысяч специалистов, посвящающих свою жизнь и профессиональное мастерство ответственной и необходимой работе.

Объектами стандартизации являются конкретная продукция, нормы, требования, методы, термины, обозначения и все прочее, что имеет перспективу многократного применения, используемое в науке, технике, промышленном и сельскохозяйственном производстве, строительстве, транспорте, культуре, здравоохранении и других сферах народного хозяйства, а также в международной торговле.

Всемирный день зрения

Всемирный день зрения отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения. В проведении Всемирного дня зрения принимают участие разные организации, связанные с этим вопросом. Этот день является также основным событием глобальной инициативы по профилактике слепоты «Видение-2020: право на зрение», созданной ВОЗ и Международным агентством по профилактике слепоты.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нельзя делать 14 ноября, чтобы не навлечь беду

События

Завершено строительство храма Покрова на Нерли

Храм Покрова на Нерли называют шедевром мирового зодчества и вершиной творчества русских мастеров эпохи расцвета Владимиро-Суздальского княжества. Храм стоит на небольшом холме на приречном лугу, там, где Нерль впадает в Клязьму.

Несмотря на все утраты, храм Покрова на Нерли сохранил главное, к чему стремились создававшие его зодчие. Изящество форм, грация силуэта, резная декорация преодолевают тяжесть камня. Рельефы складываются в целую систему, декоративную и философскую. Это выдающееся произведение русских мастеров получило всемирную известность и признание, став своеобразной визитной карточкой России. А луг, на котором расположена церковь, в настоящее время является особо охраняемой природной территорией РФ и объявлен историко-ландшафтным комплексом регионального значения.

Впервые прозвучал свадебный марш Мендельсона

14 октября 1843 года в Потсдаме состоялась премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. Ничего необычного в этом, может быть, и не было — Шекспира и ранее весьма охотно ставили.

Однако широкую популярность этот марш приобрел через 15 лет после его первого исполнения: 25 января 1858 года он прозвучал на свадьбе прусского короля Фридриха Вильгельма IV и английской принцессы Виктории Адельгейды, старшей дочери королевы Виктории.

В Лондоне основано английское информационное агентство Рейтер

Основатель агентства Рейтер — Пауль Юлиус Рейтер родился в 1816 году в немецком городе Касселе в Центральной Германии. С 13 лет — клерк в банке своего дяди в Геттингене. По некоторым свидетельствам, знал математика и физика К. Ф. Гаусса, успешно завершившего в этот период эксперименты по созданию электрического телеграфа. Видимо, именно тогда у Пауля возникла идея создания телеграфного агентства.

Первыми международными проектами агентства Рейтер стали прокладка своей кабельной сети до побережья Ирландии и создание сети собственных корреспондентов в США для освещения гражданской войны в стране.

После смерти Херберта Рейтера (сын Пауля Рейтера — прим. «ВМ»), агентство перестало быть только семейным предприятием, превратившись в крупнейшую акционерную компанию информационного направления.

Родились

1939-й — Ральф Лорен, американский модельер одежды, дизайнер, бизнесмен.

1946-й — Павел Чухрай, советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, оператор, народный артист РФ.

1959-й — Алексей Касатонов, советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы.

1963-й — Валентин Юдашкин, советский и российский модельер.

1965-й — Вячеслав Разбегаев, советский и российский актер театра и кино, телеведущий.

1969-й — Виктор Онопко, советский и российский футболист, тренер.

1981-й — Игорь Тальков — младший, российский певец, автор песен, лидер группы «Миримир».

Именины отмечают: Михаил, Георгий, Вера, Алексей, Петр, Роман, Александр, Николай, Иван.