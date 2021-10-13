Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Народный календарь. Чего нельзя делать в день Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Чего нельзя делать в день Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября
Фото: Анна Быкова

14 октября Православная церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы — великий праздник, один из самых чтимых в народе.

Он установлен в честь события, которое произошло в Константинополе в 910 году. В это время к городу подступили вражеские войска и жителям только и оставалось, что молиться Богу и уповать на его помощь.

Во время богослужения блаженный Андрей и его ученик Епифаний стали свидетелями явления Божией Матери, которая простерла свой покров (головное покрывало — мафорий, или омофор) над молящимися людьми в знак своего заступничества от страданий и невзгод. Этим покрывалом Пречистая Дева оберегает верующих, шлет им радость и любовь, подкрепляя их силу и дух, помогая в трудных ситуациях, а также исцеляя от болезней.

Для наших предков память о том, как Богоматерь простерла свой покров над людьми, молящимися в храме, имела глубокий смысл, потому что считается, что над Русью тоже простерт покров Богородицы. В этот день запрещается заниматься физическим трудом, любая работа в поле, на огороде и в доме прекращалась. Также запрещается строить, копать, шить, стирать и заниматься другими работами по хозяйству. Запрещается нецензурно выражаться, оскорблять кого-либо, обижаться и конфликтовать.

Также нельзя употреблять спиртные напитки, одалживать и брать деньги в долг.

Приметы погоды

Какой Покров — такая и зима будет.

Если снег выпал на Покров, то и на Рождество он будет идти.

Если день ясный и теплый, то осень будет долгой, а снега не будет до Михайлова дня (21 ноября).

Праздники

Всемирный день стандартов

Ежегодно 14 октября по всему миру отмечается День стандартов (или Всемирный день стандартизации) — международная дата, призванная обратить внимание людей на важность действий, связанных с созданием единых стандартов, и отметить вклад десятков тысяч специалистов, посвящающих свою жизнь и профессиональное мастерство ответственной и необходимой работе.

Объектами стандартизации являются конкретная продукция, нормы, требования, методы, термины, обозначения и все прочее, что имеет перспективу многократного применения, используемое в науке, технике, промышленном и сельскохозяйственном производстве, строительстве, транспорте, культуре, здравоохранении и других сферах народного хозяйства, а также в международной торговле.

Всемирный день зрения

Всемирный день зрения отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения. В проведении Всемирного дня зрения принимают участие разные организации, связанные с этим вопросом. Этот день является также основным событием глобальной инициативы по профилактике слепоты «Видение-2020: право на зрение», созданной ВОЗ и Международным агентством по профилактике слепоты.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нельзя делать 14 ноября, чтобы не навлечь беду

События

Завершено строительство храма Покрова на Нерли

Храм Покрова на Нерли называют шедевром мирового зодчества и вершиной творчества русских мастеров эпохи расцвета Владимиро-Суздальского княжества. Храм стоит на небольшом холме на приречном лугу, там, где Нерль впадает в Клязьму.

Несмотря на все утраты, храм Покрова на Нерли сохранил главное, к чему стремились создававшие его зодчие. Изящество форм, грация силуэта, резная декорация преодолевают тяжесть камня. Рельефы складываются в целую систему, декоративную и философскую. Это выдающееся произведение русских мастеров получило всемирную известность и признание, став своеобразной визитной карточкой России. А луг, на котором расположена церковь, в настоящее время является особо охраняемой природной территорией РФ и объявлен историко-ландшафтным комплексом регионального значения.

Впервые прозвучал свадебный марш Мендельсона

14 октября 1843 года в Потсдаме состоялась премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. Ничего необычного в этом, может быть, и не было — Шекспира и ранее весьма охотно ставили.

Однако широкую популярность этот марш приобрел через 15 лет после его первого исполнения: 25 января 1858 года он прозвучал на свадьбе прусского короля Фридриха Вильгельма IV и английской принцессы Виктории Адельгейды, старшей дочери королевы Виктории.

В Лондоне основано английское информационное агентство Рейтер

Основатель агентства Рейтер — Пауль Юлиус Рейтер родился в 1816 году в немецком городе Касселе в Центральной Германии. С 13 лет — клерк в банке своего дяди в Геттингене. По некоторым свидетельствам, знал математика и физика К. Ф. Гаусса, успешно завершившего в этот период эксперименты по созданию электрического телеграфа. Видимо, именно тогда у Пауля возникла идея создания телеграфного агентства.

Первыми международными проектами агентства Рейтер стали прокладка своей кабельной сети до побережья Ирландии и создание сети собственных корреспондентов в США для освещения гражданской войны в стране.

После смерти Херберта Рейтера (сын Пауля Рейтера — прим. «ВМ»), агентство перестало быть только семейным предприятием, превратившись в крупнейшую акционерную компанию информационного направления.

Родились

1939-й — Ральф Лорен, американский модельер одежды, дизайнер, бизнесмен.

1946-й — Павел Чухрай, советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, оператор, народный артист РФ.

1959-й — Алексей Касатонов, советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы.

1963-й — Валентин Юдашкин, советский и российский модельер.

1965-й — Вячеслав Разбегаев, советский и российский актер театра и кино, телеведущий.

1969-й — Виктор Онопко, советский и российский футболист, тренер.

1981-й — Игорь Тальков — младший, российский певец, автор песен, лидер группы «Миримир».

Именины отмечают: Михаил, Георгий, Вера, Алексей, Петр, Роман, Александр, Николай, Иван.

Читайте также:
Народный календарьвера в приметыприметы в быту
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Никита Миронов
Никита Миронов

Лучше вовремя вызвать полицию

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Все мнения
О проекте