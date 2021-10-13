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Стало известно, почему Собчак не дождалась скорой помощи после смертельного ДТП в Сочи

Илья Ашуров

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Стало известно, почему Собчак не дождалась скорой помощи после смертельного ДТП в Сочи
Фото: instagram/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак получила множественные телесные повреждения в результате смертельного ДТП в Сочи. Однако она не обратилась к врачам сразу после трагедии, поскольку уехала с места аварии раньше приезда скорой помощи. Это следует из фрагмента протокола допроса Ксении Собчак, который есть в распоряжении «Вечерней Москвы».

На допросе телеведущая рассказала, что сразу после ДТП она поняла, что серьезно не пострадала. Также, по словам Собчак, ее помощник вызвал скорую помощь для других пострадавших и новый автомобиль до аэропорта для нее.

— Я еще раз уточнила у помощника, точно ли едет скорая. Он вновь подтвердил мне, что скорая вот-вот приедет. Мы пересели в другой автомобиль и поехали в аэропорт, — сказала Собчак.

При этом к услугам врачей она обратилась уже после прилета в Москву. Врачи подмосковного госпиталя диагностировали у нее ушибы головы, копчика и грудной клетки.

Отвечая на вопрос сотрудника о том, почему не обратилась за помощью к врачам, которые прибыли на место ДТП, Собчак ответила, что она уехала до их прибытия на место ДТП.

Стало известно, почему Собчак не дождалась скорой помощи после смертельного ДТП в СочиФото: Вечерняя Москва

На вопрос о том, кого Собчак считает виновным в случившемся, она ответить не смогла. Телеведущая лишь отметила, что не следила за действиями водителя и обстановкой на дороге.

Ранее водитель автомобиля, в котором ехала Собчак, заявил, что телеведущая покинула ДТП спустя семь минут после столкновения.

До этого в Сети появились записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент смертельного ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак. На них видно, что водитель Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу для того, чтобы обогнать автобус. После трагического столкновения легковушка Volkswagen задевает автобус. В последнем находится пассажир, ему с трудом удается удержаться на ногах.

Видео: Telegram / 112

Смертельное ДТП с участием Собчак

Вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний по инерции задел автобус с десятью пассажирами. Телеведущая сразу после случившегося покинула место ДТП на другой машине.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Одна из пассажирок погибла. Вторая пассажирка и водитель получили травмы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди, и намерена связаться с их родными.

Водитель автомобиля Mercedes признал свою вину. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Его отпустили под подписку о невыезде.

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