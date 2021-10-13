Нуланд прогулялась по столичному парку «Зарядье»

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Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам политики прогулялась по столичному парку «Зарядье» после официальной части визита в Москву. Об этом стало известно в среду, 13 октября.

Видео прогулки опубликовал Telegram-канал РИА Новости. На ролике видно, как дипломат вместе с сопровождающими лицами фотографируется на фоне пространства для отдыха в центре города.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд посетила Москву для встречи с высокопоставленными представителями России. Дипломат планировала обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем.

В среду, 13 октября, Нуланд завершила переговоры в администрации президента России на Старой площади и осталась удовлетворена их результатами.

Затем Нуланд отправится в Бейрут, где 14 октября встретится с представителями ливанского гражданского общества и государственными руководителями, чтобы обсудить реформы и предстоящие выборы, которые состоятся в 2022 году.

Политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что целью поездки Нуланд может оказаться обсуждение вопросов, связанных с Украиной.