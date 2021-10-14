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СМИ: Администрация Байдена не собирается вводить новые санкции из-за СП-2

Михаил Алимов

Политика
СМИ: Администрация Байдена не собирается вводить новые санкции из-за СП-2
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Администрация президента США Джо Байдена не намерена вводить новые антироссийские санкции из-за газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники.

По информации СМИ, введение новых санкций активно продвигает группа сенаторов из Конгресса США, в частности сенатор Тед Круз. Он даже задерживает утверждение семи американских послов, чтобы настоять на введении новых мер, тем самым нанося ущерб репутации страны в мире.

В августе с сенатором по поводу утверждения кандидатур поговорил советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Источник издания отметил, что разговор прошел «плохо». Круз настаивал на том, что администрация президента имеет полномочия ввести новые санкции и должна это сделать. В ответ ему дали понять, что новых санкций при правлении Байдена не будет, передают «Известия».

До этого сообщалось, что США продолжат включать в санкционные списки российских граждан, однако вряд ли этот процесс будет масштабным. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» озвучил программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук Иван Тимофеев.

В среду, 6 октября, стало известно, что оператору российского газопровода «Северный поток — 2» грозит «немедленное» разбирательство, если компания Nord Stream 2 AG не предоставит данные о соответствии газопровода требованиям европейского законодательства. При этом все технические условия для запуска «Северного потока — 2» выполнены, то есть в скором времени может быть введена в эксплуатацию первая нитка газопровода.

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