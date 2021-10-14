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«История ужасна»: Богомолов высказался о смертельном ДТП с участием Собчак

Илья Ашуров

Общество
«История ужасна»: Богомолов высказался о смертельном ДТП с участием Собчак
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Муж телеведущей Ксении Собчак Константин Богомолов прокомментировал смертельное ДТП с участием его супруги, которое произошло вечером 9 октября в Сочи. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, произошла трагедия, в которой пострадали все: родные погибших, спасшиеся и водитель.

— Эта история ужасна. Тут смерть. И ничего не прибавишь и не убавишь. И все рассуждения на этом фоне бессмысленны. Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами, — написал Богомолов, добавив, что люди, спекулирующие на трагедии в своих интересах, — «последние подонки».

До этого в Сети появились записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент смертельного ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак. На них видно, что водитель Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу для того, чтобы обогнать автобус. После трагического столкновения легковушка Volkswagen задевает автобус. В последнем находится пассажир, ему с трудом удается удержаться на ногах.

Видео: Telegram / Mash

Смертельное ДТП с участием Собчак

Вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний по инерции задел автобус с десятью пассажирами. Телеведущая сразу после случившегося покинула место ДТП на другой машине.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Одна из пассажирок погибла. Вторая пассажирка и водитель получили травмы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди, и намерена связаться с их родными.

Водитель автомобиля Mercedes признал свою вину. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Его отпустили под подписку о невыезде.

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