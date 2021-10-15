В Госдепе призвали РФ обеспечить энергобезопасность Европы

state.gov/Фотография с сайта Госдепа США

Представитель Госдепартамента США на встрече с вице-премьером Алексеем Оверчуком выразила надежду, что Россия предпримет «более решительные действия» в части обеспечения европейской энергетической безопасности. Об этом заявила в четверг, 14 октября, первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман, сообщается на сайте Госдепартамента.

Она назвала встречу с Оверчуком продуктивной.

— США будут продолжать работу над выстраиванием стабильных и предсказуемых отношений с Россией, призывая к более решительным действиям в части борьбы с изменениями климата и обеспечения энергетической безопасности Европы, — написала Шерман в Twitter.

Russian Deputy Prime Minister Aleksey Overchuk and I had a productive meeting today. The United States will continue to work for a stable and predictable relationship with Russia while calling for more robust action on climate and to ensure European energy security. pic.twitter.com/jKxpsKB6EW — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) October 14, 2021

Цены на газ в Европе снова превысили 1200 долларов за тысячу кубометров. На утро 14 октября за тысячу кубических метров голубого топлива придется отдать более 1200 долларов.

До этого сообщалось, что комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела в Молдавии «режим тревоги» в области энергетики из-за ситуации на рынке газа. Следующим шагом властей, если они не решат кризисную ситуацию, может стать введение чрезвычайного положения в данной области. При этом правительство страны надеется подписать новый контракт с Газпромом до конца октября.

11 октября бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что молдаван ждет суровая зима из-за того, что правительство страны упустило шанс вовремя договориться с Газпромом о новом контракте на поставку газа. Он напомнил, что в 2019 году ему удалось договориться с президентом России Владимиром Путиным о покупке газа по 127 долларов за тысячу кубометров. Продление данного контракта позволило бы приобрести Молдавии газ в четвертом квартале этого года не дороже 250 долларов. Это в три раза дешевле нынешней цены, заключил Додон.