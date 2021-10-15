Правоохранители задержали подростка, угрожавшего массовыми убийствами в школе на Чукотке

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На Чукотке задержали подростка, который угрожал совершить массовое убийство в школе. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщает мэрия Анадыря.

Экс-ученик школы на улице Мира в Анадыре написал в общий чат своим бывшим одноклассникам, что придет в школу с оружием и совершит массовое убийство. Прочитавшее это сообщение ученики передали информацию об угрозе руководству школы.

13 октября силовики установили личность подростка и задержали его.

— По признанию задержанного, пост в мессенджере он разместил из хулиганских побуждений. При проведении оперативных мероприятий у несовершеннолетнего было изъято пневматическое оружие, — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Мэр Анадыря Леонид Николаев заявил, что из случившегося следует сделать соответствующие выводы, а также усилить охрану в образовательных учреждениях. Он также вспомнил трагические случаи шутинга в Казани и Перми.

Стрельба в казанской школе

11 мая 2021 года в гимназии № 175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину.

Стрельба в Перми

20 сентября 2021 года в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственного комитета, студент вуза Тимур Бекмансуров открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 47 человек и шестеро погибли.

После этих событий также поступают сообщения о стрельбе у школ.

Так, столичная полиция задержала молодого человека, который стрелял рядом со школой по заброшенному зданию на Ленинском проспекте. По словам собеседника «ВМ», ружье стрелка оказалось страйкбольным.

Мужчина открыл стрельбу в школе в Москве, заступившись за дочь. Инцидент произошел в учебном заведении на улице Палехской, 10. Девушка поссорилась с группой одноклассников. Уже после уроков ребята подошли к ней поговорить и сделать замечание. Школьница сбежала домой и рассказала о случившемся отцу.

Мужчина взял оружие и пошел в школу. Там он выстрелил в воздух. По неподтвержденной информации, отец девушки работает в сфере охраны.