Курс доллара снизился до 71 рубля впервые с лета 2020 года

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Впервые с июля 2020 года курс доллара упал до 71 рубля. Это следует из данных торгов Московской биржи в пятницу, 15 октября.

Стоимость американской валюты расчетами «завтра» на 18:01 по Москве снизилась на 37 копеек — до 70,97 рубля. При этом курс евро отметился снижением на 36 копеек — до 82,36 рубля, отмечается на сайте биржи.

7 октября аналитик «Финама» Алексей Коренев рассказал, что доллар является основной платежной системой в мире. На американской валюте завязано примерно 49 процентов всех платежей.

По его словам, если доллар рухнет, то «рубль рухнет еще сильнее». Коренев уточнил: если США «просядут» на 30 процентов, значит, развивающиеся экономики уменьшатся на 50–60 процентов.

13 октября президент России Владимир Путин допустил вероятность увеличения стоимости нефти до 100 долларов за баррель. На момент заявления цена за баррель нефти марки Brent установилась на отметке 82–83 доллара.

14 октября экономист Антон Табах заявил, что доллар пока остается крупнейшей мировой валютой, но, если посмотреть на динамику последних 20 лет, его позиции постепенно подрывают такие валюты, как евро и юань. Специалист отметил, что на американскую валюту влияет санкционная политика Соединенных Штатов.