Минобороны вызвало военного атташе США из-за инцидента с эсминцем

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России вызвало американского военного атташе из-за попытки эсминца Chafee нарушить государственную границу в Японском море. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 15 октября.

— До представителя Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого, — говорится в сообщении.

Атташе указали на непрофессиональные действия моряков, которые грубо нарушили правила предупреждения столкновения судов в море. Кроме того, министерство обвинило США в нарушении положений двустороннего соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, отмечает ТАСС.

15 октября в Минобороны сообщили, что эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в море около Владивостока. Судно отвернуло на обратный курс после приближения к БПК «Адмирал Трибуц» на расстояние менее 60 метров.

Корабль, как уточнили в министерстве, сперва проигнорировал предупреждение военных и продолжил попытку пересечения государственной границы в Японском море. Действия экипажа эсминца, по мнению Минобороны, являются грубым нарушением международных правил.

После этого Минобороны опубликовало видео операции по вытеснению Chafee из территориальных вод страны. На кадрах можно разглядеть, как оба корабля идут рядом на протяжении около 40 секунд.

Кроме того, видны члены экипажа Chafee на задней палубе судна рядом с вертолетом. Последняя часть видео позволяет понять, что эсминец поворачивает и начинает движение от корабля ВМФ России.