Андрей Бочкарев: В Москве с начала года построено 64 объекта социнфраструктуры

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С начала 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию 64 объекта социального назначения. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, к этому числу относятся 19 детских садов, 20 школ, шесть объектов здравоохранения, 16 зданий для занятия спортом и три культурных объекта.

Общая площадь всех перечисленных зданий составляет около 500 тысяч квадратных метров.

Среди новых построек заммэра особенно выделил школу на 1300 мест в поселении Сосенском в ТиНАО, а также поликлинику для детей и взрослых с женской консультацией в районе Нагатинский Затон.

Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, строительство соцобъектов способствует формированию в столице удобной среды. Эта задача является главной для представителей московской градостроительной отрасли.

Более 120 новых объектов образования и медицины возведут в столице за счет городского бюджета в 2022–2024 годах. Об этом Андрей Бочкарев сообщил ранее. Он отметил, что в Москве за указанный период построят 78 объектов образования, из которых 48 школ и 30 детских садов.