В Ассоциации пользователей соцсетей оценили инициативу о «суицидальных плейлистах»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Идея о том, чтобы блокировать некоторые плейлисты пользователей и передавать их данные в службы психологической помощи, касается, скорее, российских площадок. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. По его мнению, инициатива Виталия Милонова сложная и требует проработки.

— Какой психологической службе должна передаваться информация? Когда происходят истории с массовыми самоубийствами, тот же TikTok ставит заглушки, что можно обратиться в службу психологической помощи. Мы как-то пытались туда позвонить, удалось это сделать только с пятого раза. Это говорит о том, что данная служба работает очень неэффективно. И непонятно, кто будет все это оплачивать. Потом какие данные передавать — IP, номер телефона? А если это «левый» аккаунт или он принадлежит иностранному пользователю? — поинтересовался Владимир Зыков.

Как добавил собеседник «ВМ», не очень понятно на основании чего будет допустимо передавать персональные данные пользователей в службы психологической помощи. Он напомнил, что сейчас предоставлять подобную информацию возможно только по решению суда. В целом идея показалась эксперту интересной. По его мнению, если кто-то создает суицидальную музыкальную подборку, то наверняка для этого есть какие-то цели, ребенку нужна помощь. В таком случае родители и учителя должны внимательнее следить за детьми, в том числе через соцсети, заключил Зыков.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов направил инициативу руководителю Роскомнадзора Андрею Липову. В ней он предложил блокировать мультимедийные сервисы для прослушивания музыки, имеющие контент, пропагандирующий самоубийство. Также политик посчитал необходимым обязать владельцев этих сервисов передавать данные пользователей, создающих подборки «для суицида» и «убийств», в службы психологической поддержки.