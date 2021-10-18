Три автомобиля столкнулись на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 11-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 11-го километра МКАД (на перекрестке с Новорязанским шоссе) столкнулись три машины. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Уточняется, что движение свободно по двум полосам из пяти. Водителей просят выбирать пути объезда.

18 октября вечером машина перевернулась в результате аварии в Третьем Крутицком переулке в столице. Происшествие случилось на выезде на Новоспасский мост. Машина марки ВАЗ проехала на красный сигнал светофора с превышением скорости. В результате случилось столкновение с легковым автомобилем марки BMW. В результате ДТП никто не пострадал.

Похожая авария случилась в Москве 12 октября. Тогда машина перевернулась около дома № 59 на проспекте Маршала Жукова в Москве. После сообщения об инциденте на место немедленно выехали оперативные городские службы.