Фотовыставка Игоря Гневашева откроется в Доме кино

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Васильевская улица, 13 Карта всех событий

Центральный Дом кино представляет фотовыставку Игоря Гневашева «Кино как жизнь, жизнь как кино». Экспозиция организована Национальным фондом поддержки правообладателей и Союзом кинематографистов России.

Советский и российский фотожурналист и фотохудожник, член Союза журналистов и Cоюза кинематографистов России, Игорь Гневашев почти двадцать лет снимал для журналов «Советский экран» и «Советский фильм». Большая часть его творчества — это жизнь отечественного кинематографа, насыщенная «эмоциями и интонациями».

Режиссерами фильмов, на съемках которых он работал, были Бондарчук, Тарковский, Рязанов, Шукшин, Михалков, Гайдай, Соловьев и многие другие. Его фотографии со съемок фильмов становились визитной карточкой будущих шедевров.

Выставка открыта с 19 октября по 15 ноября, сообщает пресс-служба Дома кино.

Государственный исторический музей с 22 октября открывает международный выставочный проект «Крузенштерн. Вокруг света». Экспозиция посвящена мореплавателю, ученому, человеку, совершившему первое русское кругосветное плавание, Ивану Федоровичу Крузенштерну.

С 29 октября в музее А. С. Пушкина будет работать выставка «Чаша отца. Лазарь Гадаев. Скульптура. Графика». Посетители увидят скульптурные композиции из мастерской Лазаря Гадаева. Мастер работал с различными материалами: бронзой, деревом, камнем, керамикой.