Талибы* заявили, что попросят экономической и политической помощи в Москве

Делегация «Талибана»* решила попросить экономической и политической помощи и поддержки у стран, которые примут участие в конференции по Афганистану в Москве. Об этом сообщил представитель талибов*, заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид.

— Мы попросим у стран, принимающих участие в московской конференции, у наших соседей, оказать поддержку нам. Особенно в экономической и политическо-дипломатической сферах, чтобы страны проявили ответственность и оказали Афганистану поддержку, — сказал он.

Представитель талибов* отметил, что экономика Афганистана нуждается в поддержке. Муджахид подчеркнул, страна играет важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, этот вопрос также будет вынесен на обсуждение, передает ТАСС.

В МИД России сообщали, что на мероприятии 20 октября планируется участие представителей из десяти стран региона. Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей РФ, Афганистана, Индии, Ирана, КНР и Пакистана.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.