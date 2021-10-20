Появились фото ликвидации пожара на стройке в Новой Москве

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Россия, Москва, поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, 6 Карта всех событий

В Сети появились фотографии ликвидации пожара на строительном объекте рядом со станцией метро «Рассказовка». Кадры опубликовала пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

На фото видно, что строительные бытовки, расположенные на стройке сгорели почти полностью.

— Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Произошло частичное обрушение конструкции, — говорится в сообщении ведомства.

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Пожар произошел днем 20 октября по адресу бульвар Андрея Тарковского, в районе станции метро «Рассказовка». Напротив дома 6 по данному адресу произошло возгорание бытовок. По данным МЧС, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В 14:22 возгорание удалось ликвидировать.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «Вечерней Москве», что надзорное ведомство начало проверку в связи с произошедшим пожаром.

— Проводится прокурорская проверка в связи с пожаром на территории строительного объекта в Новой Москве, — сказала Нефедова.

В квартире воспламенились личные вещи и мебель. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Силами МЧС спасено шесть человек. В результате пожара два человека пострадали.