Суд арестовал на два месяца подозреваемую в убийстве девочки в Вологде

Фото: Пресс-служба судов Вологодской области

Вологодский городской суд арестовал на два месяца 40-летнюю Ульяну Ланскую, которая подозревается в убийстве девятилетней девочки. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

— Суд принял во внимание данные о личности подозреваемой, тяжесть и обстоятельства совершенного преступления и то, что Ланская может скрыться от органов следствия и суда, и заключил ее под стражу по 18 декабря 2021 года включительно, — говорится в сообщении.

Добавляется, что заседание проходило в закрытом режиме. Сторона защиты против заключения подсудимой под стражу не возражала.

До этого сообщалось, что Следственный комитет попросил суд арестовать Ланскую.

Убийство девочки в Вологде

Девочка в возрасте девяти лет пропала в Вологде в субботу, 16 октября. Ее искали с полудня 17 октября. К поискам были привлечены сотрудники полиции, СК РФ, спасатели и волонтеры.

18 октября тело ребенка нашли в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке. Сообщалось, что девочку заманила к себе и убила 40-летняя женщина, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере.

Вскоре подозреваемую в убийстве задержали. Однако она отказалась от общения со следователями и находилась в невменяемом состоянии.

По данным СМИ, девочка ушла из съемной квартиры, где проживала с выпивающей матерью.

Также 19 октября следствие возбудило уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики, которые не смогли определить, что пребывание в семье представляло для убитой девятилетней девочки из Вологды угрозу.

20 октября на допросе женщина признала свою вину. Ей назначили психиатрическую экспертизу из-за неуверенности в ее вменяемости. Тогда следствие планировало предъявить злоумышленнице обвинение по статье «Убийство малолетнего».