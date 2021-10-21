Суд арестовал на два месяца подозреваемую в убийстве девочки в Вологде
Вологодский городской суд арестовал на два месяца 40-летнюю Ульяну Ланскую, которая подозревается в убийстве девятилетней девочки. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.
— Суд принял во внимание данные о личности подозреваемой, тяжесть и обстоятельства совершенного преступления и то, что Ланская может скрыться от органов следствия и суда, и заключил ее под стражу по 18 декабря 2021 года включительно, — говорится в сообщении.
Добавляется, что заседание проходило в закрытом режиме. Сторона защиты против заключения подсудимой под стражу не возражала.
До этого сообщалось, что Следственный комитет попросил суд арестовать Ланскую.
Убийство девочки в Вологде
Девочка в возрасте девяти лет пропала в Вологде в субботу, 16 октября. Ее искали с полудня 17 октября. К поискам были привлечены сотрудники полиции, СК РФ, спасатели и волонтеры.
18 октября тело ребенка нашли в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке. Сообщалось, что девочку заманила к себе и убила 40-летняя женщина, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере.
Вскоре подозреваемую в убийстве задержали. Однако она отказалась от общения со следователями и находилась в невменяемом состоянии.
По данным СМИ, девочка ушла из съемной квартиры, где проживала с выпивающей матерью.
Также 19 октября следствие возбудило уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики, которые не смогли определить, что пребывание в семье представляло для убитой девятилетней девочки из Вологды угрозу.
20 октября на допросе женщина признала свою вину. Ей назначили психиатрическую экспертизу из-за неуверенности в ее вменяемости. Тогда следствие планировало предъявить злоумышленнице обвинение по статье «Убийство малолетнего».