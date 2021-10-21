Церемония прощания с убитой в Вологде девочкой прошла в местном храме

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В Вологде простились с убитой девятилетней девочкой. В Сети появились кадры церемонии прощания, которая состоялась в местном храме.

На них видно, что провести погибшую в последний путь пришли десятки людей. Рядом с храмом дежурила скорая помощь и правоохранители.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

Утром 21 октября Вологодский городской суд арестовал на два месяца 40-летнюю Ульяну Ланскую, которая подозревается в убийстве девятилетней девочки. Заседание проходило в закрытом режиме. Сторона защиты против заключения подсудимой под стражу не возражала.

Девочка в возрасте девяти лет пропала в Вологде в субботу, 16 октября. Ее искали с полудня 17 октября. К поискам были привлечены сотрудники полиции, СК РФ, спасатели и волонтеры.

Тело ребенка нашли в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке. Сообщалось, что девочку заманила к себе и убила 40-летняя женщина, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере.

Вскоре подозреваемую в убийстве девочки 40-летнюю женщину задержали. Однако она отказалась от общения со следователями и находилась в невменяемом состоянии.

По данным СМИ, девочка ушла из съемной квартиры, где проживала с выпивающей матерью.

Также 19 октября следствие возбудило уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики, которые не смогли определить, что пребывание в семье представляло для убитой девятилетней девочки из Вологды угрозу.

20 октября на допросе женщина признала свою вину. Ей назначили психиатрическую экспертизу из-за неуверенности в ее вменяемости. Тогда следствие планировало предъявить злоумышленнице обвинение по статье «Убийство малолетнего».