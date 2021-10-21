Плановая медицинская помощь в Москве в длинные выходные сохранится в полном объеме

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Медицинские организации продолжат оказывать плановую помощь на время длинных выходных, объявленных в столице с 28 октября по 7 ноября. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

В документе отмечается, что экстренная медицинская помощь также сохранится в городе в полном объеме.

При этом стоматологические клиники на этот период будут оказывать только экстренную помощь.

По распоряжению мэра Москвы для улучшения ситуации с коронавирусом в столице выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября.

Глава города также установил ряд дополнительных ограничений, которые коснулись пожилых москвичей, работы магазинов, ресторанов, театров и музеев. О том, что изменится в жизни столицы, — в материале «Вечерней Москвы».

В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин провел с кабинетом министров совещание по ситуации с коронавирусом. По итогам встречи глава государства обратился к россиянам и принял решение объявить дни с 30 октября по 7 ноября выходными из-за обострения эпидемической обстановки. О том, что нужно знать о новых общефедеральных противоэпидемических мерах, можно прочитать в специальном материале «Вечерней Москвы».