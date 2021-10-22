Появилось видео спасения людей из упавшего лифта на западе Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Покрышкина Карта всех событий

В Сети появилось видео спасения людей из упавшего с пятого этажа лифта в жилом доме на западе столицы. На его кадрах видно, как мужчина в спецодежде помогает людям выбраться из лифта, остановившегося между вторым и третьим этажами.

Сначала из лифта выбираются дети, потом взрослые. Оказавшись на свободе, люди обнимаются.

Видео: Telegram/112

Утром 22 октября стало известно, что в жилом доме на улице Покрышкина с высоты пятого этажа упал лифт, в котором находились шесть взрослых и четверо детей. Между вторым и третьим этажами сработала техническая система безопасности, которая удержала лифт от падения на дно шахты. В результате случившегося никто не пострадал.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «ВМ», что надзорное ведомство проводит проверку. На месте находится заместитель Никулинского межрайонного прокурора Антон Михалюк.

1/3 Фото: Пресс-служба прокуратуры 2/3 Фото: Пресс-служба прокуратуры 3/3 Фото: Пресс-служба прокуратуры

В Следственном комитете «ВМ» сообщили, что ведомство начало проверку по факту случившегося. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного уголовной статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».