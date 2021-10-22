Полный курс вакцинации в столице прошли почти пять миллионов человек

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В столице полный курс вакцинации от коронавируса прошли 4,9 миллиона человек. Первый компонент препарата получили 5,3 миллиона. Об этом в пятницу, 22 октября, говорится на официальном интернет-ресурсе для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19).

— Вакцинация первым компонентом — 5 330 629. Полная вакцинация — 4 894 357, — говорится на сайте.

До этого сообщалось, что пожилые москвичи и горожане с хроническими болезнями смогут разблокировать свои социальные карты после прохождения процедуры вакцинации от коронавируса. В связи с введением домашнего режима с 8 ноября 2021 года для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошедших вакцинацию.

Отмечается, что нерабочие дни в столице продлятся с 28 октября по 7 ноября для улучшения ситуации с коронавирусом.

В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин провел с кабинетом министров совещание по ситуации с коронавирусом. По итогам встречи глава государства обратился к россиянам и принял решение объявить дни с 30 октября по 7 ноября выходными из-за обострения эпидемической обстановки. О том, что нужно знать о новых общефедеральных противоэпидемических мерах, — в материале «Вечерней Москвы».