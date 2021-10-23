Британский эксперт заявил о поражении России из-за «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Газопровод «Северный поток — 2» сертифицируют в течение ближайших месяцев. Но Россия вскоре после его запуска в эксплуатацию может оказаться проигравшей стороной. Такое мнение выразил экономист, британский эксперт по Украине Тимоти Эш.

— Европе газ крайне необходим, и наши правительства просто не могут позволить ей замерзнуть и поднять потребителям цены, — написал он в статье на портале NV.ua.

Экономист заявил, что через полгода работы «Северного потока — 2» чрезмерные поставки газа в Европу приведут к обвалу цен на голубое топливо. Вот почему Россия в итоге проигрывает.

— Она повела себя как ненадежный поставщик энергоносителей, и Европа ускорит диверсификацию поставок энергии, чтобы уменьшить свою зависимость, — подчеркнул Эш.

Президент России Владимир Путин в четверг, 21 октября, назвал условие для поставок газа в Европу. Он указал, что если регулятор в Германии сертифицирует оператора газопровода «Северный поток — 2», то увеличение поставок газа в Европу возможно на следующий день.

13 октября Европейский союз начал активный период отбора газа из своих подземных газовых хранилищ. В начале сезона их заполненность составляла более чем 78 процентов, что на 14 процентов меньше среднего показателя за последние пять лет.

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в текущем отопительном сезоне, то есть до конца года.