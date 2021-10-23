Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Британский эксперт заявил о поражении России из-за «Северного потока — 2»

Юлия Курганова

Экономика
Британский эксперт заявил о поражении России из-за «Северного потока — 2»
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Газопровод «Северный поток — 2» сертифицируют в течение ближайших месяцев. Но Россия вскоре после его запуска в эксплуатацию может оказаться проигравшей стороной. Такое мнение выразил экономист, британский эксперт по Украине Тимоти Эш.

— Европе газ крайне необходим, и наши правительства просто не могут позволить ей замерзнуть и поднять потребителям цены, — написал он в статье на портале NV.ua.

Экономист заявил, что через полгода работы «Северного потока — 2» чрезмерные поставки газа в Европу приведут к обвалу цен на голубое топливо. Вот почему Россия в итоге проигрывает.

— Она повела себя как ненадежный поставщик энергоносителей, и Европа ускорит диверсификацию поставок энергии, чтобы уменьшить свою зависимость, — подчеркнул Эш.

Президент России Владимир Путин в четверг, 21 октября, назвал условие для поставок газа в Европу. Он указал, что если регулятор в Германии сертифицирует оператора газопровода «Северный поток — 2», то увеличение поставок газа в Европу возможно на следующий день.

13 октября Европейский союз начал активный период отбора газа из своих подземных газовых хранилищ. В начале сезона их заполненность составляла более чем 78 процентов, что на 14 процентов меньше среднего показателя за последние пять лет.

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в текущем отопительном сезоне, то есть до конца года.

Читайте также:
газЕвропаСеверный поток — 2
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте