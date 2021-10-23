Киностудия опасается судебного иска от семьи оператора, застреленной Болдуином

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Виновных в трагедии на съемках фильма «Ржавчина» необходимо наказать. Родители убитой Галины Хатчинс, оператора, узнав о случившемся, были «вне себя от горя». Об этом пишет издание The Sun.

— Семья скорбит, но в то же время требует ответов. Если кто-то допустил ошибку, то ему придется заплатить за это. Они просто не понимают, как могло произойти нечто подобное там, где должны соблюдаться меры безопасности, — рассказал СМИ друг семьи с Украины.

Родители девушки, Анатолий и Ольга Андрусевичи, живут на Украине и планировали после случившегося прилететь в США, но у матери нет для этого нужных документов.

При этом руководство киностудии опасается судебного иска со стороны семьи погибшей, передают «Известия».

До этого сообщалось, что оператор Галина Хатчинс, которую во время съемок фильма в США застрелил актер Алек Болдуин, родилась и выросла в СССР. Она росла на советской военной базе в районе полярного круга, окруженная оленями и атомными подводными лодками. Хатчинс отучилась на международного журналиста в Киевском университете, а после занималась журналистскими расследованиями для британских кинодокументалистов. В последние годы жизни девушка жила в Лос-Анджелесе.

Болдуин в свою очередь заявил, что полностью сотрудничает с полицейскими по факту инцидента со стрельбой на съемках голливудского фильма «Ржавчина», во время которых он случайно застрелил оператора Галину Хатчинс.

При этом актер не стал приводить никаких деталей инцидента. Накануне его допросили сотрудники управления шерифа округа Санта-Фе, после чего актера отпустили. Обвинения в произошедшем никому не предъявлены.

Инцидент с Алеком Болдуином произошел из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна «Ржавчина» Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была доставлена в больницу. Врачи не смогли ее спасти.

Болдуин добровольно пошел в отделение полиции и рассказал следователям о случившемся. Правоохранители допросили актера, а затем отпустили. В настоящее время ведется расследование, съемочный процесс приостановлен.