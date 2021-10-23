В Сочи отказались от изменения схемы движения в сторону Красной Поляны

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Власти Сочи отказались вводить одностороннее движение на дороге в направлении Красной Поляны. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в субботу, 23 октября.

— Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил сложившуюся ситуацию с министром транспорта, и принято решение возобновить движение по автотрассе в направлении Красной Поляны в прежнем режиме, — рассказал мэр.

Дальнейшие изменения будут вводить после детальной проработки и создания инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры, заверил политик. Учитываться будет, по его словам, и мнение местных жителей.

На трассе Адлер — Альпика-Сервис 9 октября произошло ДТП с участием автомобиля, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак. Изменения в схеме движения привели к протестам местных жителей, в ходе которых они перекрыли трассу, отмечает РИА Новости.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Одна из пассажирок погибла. Вторая пассажирка и водитель получили травмы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди.

12 октября следователи МВД России провели следственные действия с Ксенией Собчак. Она находилась в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве и дала показания в качестве свидетеля по уголовному делу о резонансном ДТП.

15 октября адвокат телеведущей уведомил полицейских, что она не может поехать на очную ставку по состоянию здоровья. В связи с этим ее посещение МВД в Сочи перенесено на следующую неделю.

Однако, как сообщил источник «ВМ», 15 октября, несмотря на свое якобы плохое самочувствие, Собчак посетила здание ГУ Росгвардии в Москве. Что происходило в ведомстве, доподлинно неизвестно.

Как рассказал корреспондент «ВМ», прибывший к главному зданию Росгвардии, автомобили телеведущей действительно находились на территории управления около часа.

Позже Ксения Собчак заявила, что посетила главное управление Росгвардии по Москве из-за якобы слежки за ней неизвестными.