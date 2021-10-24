«Настоящий ад»: Захарова оценила решение Госдепа по визам для россиян

Фото: roscongress / Анна Горбань

Соединенные Штаты превратили банальную техническую процедуру в настоящий ад. Такое мнение о решении Госдепа по визам для граждан России высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, много лет американские дипломаты разрушали систему оказания услуг в РФ: закрывали консульства, сокращали штаты работников и провоцировали Москву.

— Они превратили банальную для XXI века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма, — написала Захарова на своей странице в Telegram.

Она добавила, что своими действиями американцы разрушили собственные идеалы свободы и нанесли удар по тем людям, которые верили в идеалы Запада о свободе передвижения.

Кроме того, ситуация с визами одновременно нанесла удар по самым разным сферам человеческой жизни: спорту, науке и культуре.

Накануне Госдеп Соединенных Штатов отнес российских граждан к категории людей, которые не могут получить американскую визу на территории своей страны.

Посол США в России Джон Салливан заявил, что дипмиссия с 1 августа продолжит работу в сокращенном составе: в количестве 120 сотрудников. Сокращение штата связано с введением российскими властями ограничений на наем граждан России и третьих стран в ответ на действия Вашингтона в апреле 2021 года.

Тогда американская сторона выслала десять российских дипломатов, обвинив их в связях с разведывательными службами РФ. Таким образом, с 1 августа американское посольство в Москве работает в минимальном за пять лет составе.

2 августа США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября. Посол России в США Анатолий Антонов посетовал, что американские власти стали без объяснения причин отменять действующие визы членов семей сотрудников посольства и задерживать продление разрешений на въезд.